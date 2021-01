Saldi e incassi in pericolo: l'ipotesi della zona arancione è l'incubo dei commercianti (Di mercoledì 13 gennaio 2021) ANCONA - Imprese sul piede di guerra. Lo spettro dell'ulteriore stretta sull'asporto dopo le 18 e il rischio del rientro in zona arancione in corrispondenza dell'avvio dei Saldi mette in forte ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 13 gennaio 2021) ANCONA - Imprese sul piede di guerra. Lo spettro dell'ulteriore stretta sull'asporto dopo le 18 e il rischio del rientro inin corrispondenza dell'avvio deimette in forte ...

Notiziedi_it : Il 12 gennaio partono i saldi a Roma, attesi 90 milioni di incassi in meno - Notiziedi_it : Il 12 gennaio partono i saldi a Roma, attesi 90 milioni di incassi in meno - ConfcommRoma : #saldiinvernali #saldi #saldi2021 #ConfcommercioRoma nelle casse degli esercenti romani, rispetto allo scorso anno,… - tvbusiness24 : #Saldi, al via domani nel Lazio e a Roma. L’allarme di #Confcommercio: “attesi 90 milioni di incassi in meno rispet… - DaniGenna : RT @giacomotesio: @michele_pinassi E' importante che i ragazzi comprendano quanto disgustosa sia la forma mentis capitalista che è stata in… -

Ultime Notizie dalla rete : Saldi incassi Saldi e incassi in pericolo: l’ipotesi della zona arancione è l'incubo dei... Corriere Adriatico Saldi e incassi in pericolo: l’ipotesi della zona arancione è l'incubo dei commercianti

ANCONA - Imprese sul piede di guerra. Lo spettro dell’ulteriore stretta sull’asporto dopo le 18 e il rischio del rientro in zona arancione in corrispondenza dell’avvio ...

Roma: ruba dalla cassa, condannato capufficio del policlinico Umberto I

Il dipendente dell’ospedale ha prelevato oltre 15 mila euro dai ticket pagati in contanti: un anno e 10 mesi per peculato ...

ANCONA - Imprese sul piede di guerra. Lo spettro dell’ulteriore stretta sull’asporto dopo le 18 e il rischio del rientro in zona arancione in corrispondenza dell’avvio ...Il dipendente dell’ospedale ha prelevato oltre 15 mila euro dai ticket pagati in contanti: un anno e 10 mesi per peculato ...