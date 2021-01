Roma | aggressione a troupe Rai a Ponte Milvio | arrestati due ultras Lazio

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Adnkronos) - Arresti domiciliari per due noti esponenti della tifoseriadella. A darne esecuzione, al termine di una articolata attività investigativa, è stata la Polizia di Stato die i Carabinieri della CompagniaTrionfale per l'di unatelevisiva della trasmissione Rai 'Storie Italiane', avvenuta a piazza dilo scorso 20 dicembre. I due operatori Rai, quel giorno, si erano recati a piazza diper effettuare alcune riprese ed interviste sull'attuale contingenza pandemiologica quando, notati da un gruppo di 10 persone, sono stati violentemente aggrediti. Per la violenza delle percosse ricevute, al cameraman dellasono stati ...