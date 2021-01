Recovery: via libera dal Cdm, ma le ministre di Iv si astengono - Renzi: a breve Conte annuncerà nuova maggioranza (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La crisi di governo per ora è rimandata. Il lungo Consiglio dei ministri di martedì sera, in cui è stato approvato il Recovery Plan e che ha visto l'astensione delle ministre di Italia viva, mostra ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La crisi di governo per ora è rimandata. Il lungo Consiglio dei ministri di martedì sera, in cui è stato approvato ilPlan e che ha visto l'astensione delledi Italia viva, mostra ...

