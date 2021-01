“Quelle effusioni nella notte non le avete notate?” GF Vip | spuntano i nomi spuntano E chi sa | ora parla | “Sono quei due | uomini…”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Insomma, il GF Vip miete vittime, ma fa nascere anche tanti amori: è il caso di una bella liaison, nuova e fresca. Il gossip era stato lanciato nello studio di Mattino 5, ma idei due ex gieffini implicati in questo flirt non erano stati ancora fatti. Ieri, però, durante la trasmissione di Barbara d’Urso, ovvero Pomeriggio 5, avrebbe fatto risonanza la pulce che Deianira Marzano aveva messo nell’orecchio del web. La Marzano, tramite social, aveva infatti dichiarato nelle sue Instagram stories che i due ex gieffini implicati in questa presunta relazione erano due uomini: Mario Ermito e Giacomo Urtis: “Sì ragazzi,indovinato. La coppia è Ermito-Urtis. Io già lo sapevo giorni fa detto da Giacomo, checasa c’è stato un feeling. Un certo ‘affetto’, quindi Ermito è inutile che poi in tv oggi faceva il timido”. Nello studio ...