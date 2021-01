Prandelli: «Sul gol di Lukaku l’arbitro doveva andare al Var». Conte: «Vittoria meritata» (Di giovedì 14 gennaio 2021) «C'è amarezza e orgoglio. Io non amo far polemica, ho grande rispetto degli arbitri però a 30 secondi dalla fine di una partita così ci voleva un po' più di tatto». Lo ha detto in conferenza stampa il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli dopo la sconfitta ai supplementari negli ottavi di finale di Coppa Italia contro l'Inter. L'allenatore nerazzurro parla invece di Vittoria meritata che sarebbe dovuta arrivare nei 90 regolamentari Leggi su firenzepost (Di giovedì 14 gennaio 2021) «C'è amarezza e orgoglio. Io non amo far polemica, ho grande rispetto degli arbitri però a 30 secondi dalla fine di una partita così ci voleva un po' più di tatto». Lo ha detto in conferenza stampa il tecnico della Fiorentina Cesaredopo la sconfitta ai supplementari negli ottavi di finale di Coppa Italia contro l'Inter. L'allenatore nerazzurro parla invece diche sarebbe dovuta arrivare nei 90 regolamentari

FirenzePost : Prandelli: «Sul gol di Lukaku l’arbitro doveva andare al Var». Conte: «Vittoria meritata» - sportli26181512 : Prandelli dopo Fiorentina-Inter: 'Gol di Lukaku da rivedere al Var': L'allenatore della Fiorentina non nasconde la… - MarcoReNer_azz : Stavo facendo una riflessione diversa x evitare i soliti tweet banali su Eriksen, Conte e via dicendo prima della G… - NovareseVolante : Prandelli esattamente che voleva sul gol? - flirtsjay : Giusto non dare rigore alla fiorentina, intervento nettamente sul pallone di skriniar. Prandelli e fiorentina pagliacci #FiorentinaInter -

Ultime Notizie dalla rete : Prandelli Sul Fiorentina, Prandelli: ''Gol di Lukaku da rivedere al Var'' La Repubblica L'Inter ringrazia Lukaku: Fiorentina ko 2-1 al 119', ai quarti derby col Milan

L’Inter ha guadagnato i quarti di finale di Coppa Italia, affronterà il Milan per un derby speciale. Le firme sono state di Vidal su rigore e Lukaku. Kouame per i viola.

Fiorentina, Prandelli: "L'arbitro doveva rivedere l'azione di Lukaku: ci vuole più tatto"

Fiorentina, Prandelli: 'L'arbitro doveva rivedere l'azione di Lukaku: ci vuole più tatto'. vedi letture. Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitt ...

L’Inter ha guadagnato i quarti di finale di Coppa Italia, affronterà il Milan per un derby speciale. Le firme sono state di Vidal su rigore e Lukaku. Kouame per i viola.Fiorentina, Prandelli: 'L'arbitro doveva rivedere l'azione di Lukaku: ci vuole più tatto'. vedi letture. Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitt ...