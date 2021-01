Paratici | “Scamacca e Shomurodov? Rosa competitiva | se si presenteranno occasioni le coglieremo”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’ad della Juventus, Fabio, a Rai Sport ha commentato la sfida con il Genoa di Coppa Italia e ha parlato di mercato. Queste le sue parole: “La Coppa Italia è un grande obiettivo, come in tutte partite, noi giochiamo per vincere, come in tutte le competizioni cerchiamo di fare il meglio possibile. E anche stasera daremo il massimo per ottenere la vittoria e passare il turno”. Sul mercato: “Riguardo, come ho già detto, la nostra, siamo contenti dei giocatori che abbiamo. Logicamente c’è un mercato, quello di gennaio, che è aperto, e se siopportunità positive per noi, le, altrimenti staremo così, non c’è fretta”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.