Nuovo Dpcm | Speranza informa la Camera | le novità di gennaio

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il ministro della Salute Robertoha presentato le misure che verranno introdotte dalche entrerà in vigore dal 16. (screenshot video)“L’epidemia è nuovamente in una fase espansiva”. Ad annunciarlo è il ministro della Salute Robertonel corso dell’tiva allache si è tenuta questa mattina. Come spiegato dall’esponente del governo, negli ultimi giorni si è registrato un forte peggioramento del quadro epidemiologico: in forte aumento sia le terapie intensive che l’indice dei contagi. “Sta montando una forte tempesta – ha avvertito– il virus continua a circolare con forza crescente. Nel mondo c’è un decesso ogni 4080 abitanti e in Europa 1 caso confermato ogni 27 abitanti. Sono ...

La Lombardia rischia di entrare in zona rossa e una decina di regioni in quella arancione. Divieto per tutti di varcare i confini regionali. Visite a parenti e amici, ma al massimo in due ...Ha, inoltre, spiegato il nuovo Dpcm, presto in vigore. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha riferito oggi alla Camera sulle nuove misure per fronteggiare l’emergenza da Covid-19.