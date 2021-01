Monte Paschi: nel 2021 562 milioni di rosso e 2.670 esuberi, lo prevederebbe il Piano strategico (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Sono alcuni dei punti previsti dal Piano strategico al 2025 di Monte dei Paschi, approvato lo scorso 17 dicembre e non reso noto al mercato, che 'Repubblica' ha visionato e pubblicato Leggi su firenzepost (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Sono alcuni dei punti previsti dalal 2025 didei, approvato lo scorso 17 dicembre e non reso noto al mercato, che 'Repubblica' ha visionato e pubblicato

borghi_claudio : Il MINI MONTE DEI PASCHI Perfetto. Fanno la MAXI PORCHERIA con MPS (50 miliardi in fumo), regalano i MAXI MILIARDI… - lerzegov : Monte Paschi: il piano riservato di dicembre per un futuro stand alone commentato da @andreagreco71 @repubblica - marcoranieri72 : RT @FirenzePost: Monte Paschi: nel 2021 562 milioni di rosso e 2.670 esuberi, lo prevederebbe il Piano strategico - FirenzePost : Monte Paschi: nel 2021 562 milioni di rosso e 2.670 esuberi, lo prevederebbe il Piano strategico - con_la_J : RT @Eliea41368768: Non dimenticare il Monte dei Paschi di Siena Sempre il suo sodale Verdini coinvolto Adesso vende l’Italia per 30 denari… -