Michela Persico | lo shooting è da impazzire | Lady Rugani posa in costume

Leggi su golssip

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)fotografico molto sensuale per. La splendidaha postato su Instagram due scatti che la ritraggono inmentre sfoggia un corpo da favola. Fan in estasi e migliaia di like raccolti nel giro di pochi minuti per la.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CJ-9JDnKPFT/?hl=it" Golssip.