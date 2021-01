Made in Italy: Greta Ferro è pronta a tutto (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Greta Ferro – foto LaPresse Bellezza riccia, Made in Italy, Greta Ferro, 25 anni, molisana, è protagonista della serie Made in Italy, in onda su Canale 5. Ambassador di Giorgio Armani Beauty è la prima italiana a ricoprire questo ruolo, a fianco dell’icona di bellezza e di talento, Cate Blanchett. Tutte le prime volte di Greta che in meno di un anno, ha rivoluzionato la sua vita di studentessa di economia, le potete scoprire qui. Ora, Greta è pronta a tutto (come spiega nella nostra intervista…) ma soprattutto a debuttare nella serie tv dedicata alla nascita del sistema moda italiano, Made in Italy. Ambientata negli Anni 70, a ... Leggi su amica (Di mercoledì 13 gennaio 2021)– foto LaPresse Bellezza riccia,in, 25 anni, molisana, è protagonista della seriein, in onda su Canale 5. Ambassador di Giorgio Armani Beauty è la prima italiana a ricoprire questo ruolo, a fianco dell’icona di bellezza e di talento, Cate Blanchett. Tutte le prime volte diche in meno di un anno, ha rivoluzionato la sua vita di studentessa di economia, le potete scoprire qui. Ora,(come spiega nella nostra intervista…) ma soprata debuttare nella serie tv dedicata alla nascita del sistema moda italiano,in. Ambientata negli Anni 70, a ...

AlbertoBagnai : Amici! Dopo una cena Made in Italy (carciofi alla romana e tagliatelle al ragù) abbiamo spiegato a Otto che il Cont… - TeresaBellanova : Le mie congratulazioni e un grande in bocca al lupo a @maumartina, scelto come vicedirettore aggiunto alla @FAO. Co… - LegaSalvini : ++ VERGOGNA, GOVERNO CONTRO AGRICOLTURA E MADE IN ITALY ++ - Babaluccia : Compra made in Italy per aiutare i nostri laboratori artigianali e sartorie ?????????????????? Chiedetemi dove… - MauroDeMarco : Cmq, guardate Greta Ferro in Made In Italy, che è così bellina. -