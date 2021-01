L’Asl mette in quarantena (in albergo) l’allenatore e tre giocatori dell’Empoli (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’Asl Napoli 1 ha messo in isolamento, nell’albergo in cui soggiornano a Napoli, tre calciatori dell’Empoli, l’allenatore Dionisi e un magazziniere. Il motivo è che sono entrati in contatto con un positivo al Covid durante un volo, lo scorso 4 gennaio. Lo scrive l’Ansa. “L’isolamento è stato ordinato dal Ministero della Salute visto che i cinque erano su un volo del 4 gennaio da Lampedusa a Bologna e sono stati a stretto contatto con un positivo su quel volo. I cinque dovranno stare in quarantena almeno fino al 14 gennaio, domani, quando scadranno i dieci giorni dal contatto”. Il Napoli affronterà l’Empoli stasera allo Stadio Diego Armando Maradona in Coppa Italia. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 13 gennaio 2021)Napoli 1 ha messo in isolamento, nell’in cui soggiornano a Napoli, tre calciatoriDionisi e un magazziniere. Il motivo è che sono entrati in contatto con un positivo al Covid durante un volo, lo scorso 4 gennaio. Lo scrive l’Ansa. “L’isolamento è stato ordinato dal Ministero della Salute visto che i cinque erano su un volo del 4 gennaio da Lampedusa a Bologna e sono stati a stretto contatto con un positivo su quel volo. I cinque dovranno stare inalmeno fino al 14 gennaio, domani, quando scadranno i dieci giorni dal contatto”. Il Napoli affronterà l’Empoli stasera allo Stadio Diego Armando Maradona in Coppa Italia. L'articolo ilNapolista.

capuanogio : L'Asl #Napoli1 mette in isolamento tre calciatori #Empoli, l'allenatore Dionisi e un magazziniere. I cinque erano s… - Diego31883 : RT @capuanogio: L'Asl #Napoli1 mette in isolamento tre calciatori #Empoli, l'allenatore Dionisi e un magazziniere. I cinque erano su un vol… - CorkScrew12 : RT @capuanogio: L'Asl #Napoli1 mette in isolamento tre calciatori #Empoli, l'allenatore Dionisi e un magazziniere. I cinque erano su un vol… - andrelapegna : RT @CalcioFinanza: Covid, l’Asl di Napoli mette in isolamento allenatore e 3 giocatori dell’Empoli - Salvato95551627 : RT @capuanogio: L'Asl #Napoli1 mette in isolamento tre calciatori #Empoli, l'allenatore Dionisi e un magazziniere. I cinque erano su un vol… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Asl mette l’ordine del tempo Verbania Notizie