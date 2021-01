Juventus, Kulusevski: «Vogliamo battere il Genoa. Contento di giocare» (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Dejan Kulusevski, centrocampista della Juventus, ha parlato prima della partita contro il Genoa di Coppa Italia Dejan Kulusevski, centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima della partita di Coppa Italia contro il Genoa. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Juventus NEWS 24 COPPA ITALIA – «Noi Vogliamo vincere in tutte le competizioni. Faremo di tutto per passare il turno stasera». AVVERSARIO – «Il Genoa è un’ottima squadra. Ho voglia di giocare, sono Contento di partire dall’inizio e voglio aiutare la squadra a vincere». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Dejan, centrocampista della, ha parlato prima della partita contro ildi Coppa Italia Dejan, centrocampista della, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima della partita di Coppa Italia contro il. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 COPPA ITALIA – «Noivincere in tutte le competizioni. Faremo di tutto per passare il turno stasera». AVVERSARIO – «Ilè un’ottima squadra. Ho voglia di, sonodi partire dall’inizio e voglio aiutare la squadra a vincere». Leggi su Calcionews24.com

