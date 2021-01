Ha fatto il Conte-bis, ora vuole il Conte-ter. Tutte le mosse di Goffredo Bettini, leader ombra del Pd (Di mercoledì 13 gennaio 2021) A pronunciarne il nome con annesso aristocratico casato – Goffredo Maria Bettini Rocchi Camerata Passionei Mazzoleni – si rischia l’apnea. Infatti, per tutti è Goffredo Bettini, veltroniano per discendenza politica e gran tessitore per vocazione. Il Conte-bis che si dimena in queste ore convulse è soprattutto opera sua. Come sua è l’occhiuta vigilanza sulla partita della crisi. Da quando Renzi e Conte sono in rotta di collisione è lui che manovra per evitare il frontale. È il vero crocevia della crisi: sussurra a Zingaretti, sorveglia Di Maio, avverte Renzi, consiglia Conte, riferisce ai Pd e media con Letta (Gianni). Un attivismo che ha finito per oscurare il ruolo del suo leader (sarebbe Zingaretti). ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 13 gennaio 2021) A pronunciarne il nome con annesso aristocratico casato –MariaRocchi Camerata Passionei Mazzoleni – si rischia l’apnea. Infatti, per tutti è, veltroniano per discendenza politica e gran tessitore per vocazione. Il-bis che si dimena in queste ore convulse è soprattutto opera sua. Come sua è l’occhiuta vigilanza sulla partita della crisi. Da quando Renzi esono in rotta di collisione è lui che manovra per evitare il frontale. È il vero crocevia della crisi: sussurra a Zingaretti, sorveglia Di Maio, avverte Renzi, consiglia, riferisce ai Pd e media con Letta (Gianni). Un attivismo che ha finito per oscurare il ruolo del suo(sarebbe Zingaretti). ...

