Governo: Conte in Cdm, 'accetto dimissioni ministre Iv, informato Colle' (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Non ci siamo mai sottratti a un tavolo di confronto anche se oggettivamente diventa complicato un confronto quando il terreno è disseminato continuamente di mine difficilmente superabili". Così il premier Giuseppe Conte, aprendo il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi sulle dimissioni delle ministre Iv. "Il Paese sta guardando la drammatica situazione che stiamo vivendo, ho offerto la disponibilità ad un tavolo di legislatura eppure di fronte a questa disponibilità ci sono state comunque le dimissioni delle ministre. dimissioni che mi sono state comunicate attraverso una comunicazione via mail e che accetto. Naturalmente questa sera ho informato della situazione il Presidente Mattarella", ha aggiunto.

