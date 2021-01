Germania, parrucchieri contro i calciatori: “Cercano di persuadere a fare un lavoro in nero” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Un’associazione tedesca di parrucchieri, lo scorso martedì, ha pubblicato una lettera aperta indirizzata al presidente della Federazione calcistica Fritz Keller, in cui si afferma che i calciatori abbiano sempre capelli ben curati nonostante la chiusura dei saloni dal 16 dicembre. La perfetta cura dei giocatori, dunque, ha portato l’associazione a pensare che ci siano barbieri che tagliano i capelli illecitamente in un momento in cui la maggior parte degli hairstylist sta perdendo gran parte o tutto il proprio reddito: “Il risentimento sta crescendo verso i giocatori di calcio in perfetto stile e, di conseguenza, verso le chiamate dei clienti che Cercano di persuadere i parrucchieri a fare un lavoro in nero e di infrangere le regole, ad esempio con le ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Un’associazione tedesca di, lo scorso martedì, ha pubblicato una lettera aperta indirizzata al presidente della Federazione calcistica Fritz Keller, in cui si afferma che iabbiano sempre capelli ben curati nonostante la chiusura dei saloni dal 16 dicembre. La perfetta cura dei giocatori, dunque, ha portato l’associazione a pensare che ci siano barbieri che tagliano i capelli illecitamente in un momento in cui la maggior parte degli hairstylist sta perdendo gran parte o tutto il proprio reddito: “Il risentimento sta crescendo verso i giocatori di calcio in perfetto stile e, di conseguenza, verso le chiamate dei clienti chediunine di infrangere le regole, ad esempio con le ...

