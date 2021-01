Festa di compleanno in casa mentre la nonna dorme 17 ragazzi multati a Villa Raverio Besana Brianza

Leggi su blitzquotidiano

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)diinla. 17Al momento del controllo nell'abitazione, racconta Monza Today, 'intorno alla mezzanotte di domenica, non erano presenti i proprietari e nemmeno i genitori della festeggiata per cui era stato organizzato il party abusivo in occasione del 17esimo. ...