Dakar 2021: Yazeed Al-Rajhi vince la decima tappa (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Yazeed Al-Rajhi vince la decima tappa della corsa automobilistica Dakar 2021. Il trentanovenne saudita ha chiuso con il tempo di 3 ore, 3 minuti e 57 secondi, grazie a una prestazione fantastica nei punti più difficili del percorso, che gli ha permesso di tenersi alle spalle il qatariota Nasser Al-Attiyah e il francese Stephane Peterhansel, che hanno chiuso rispettivamente con un ritardo di 2.04 e 2.53. Peterhansel rimande al comando della classifica con un vantaggio di 17 minuti e un secondo su Al-Attiyah. Terzo Carlos Sainz Cenamor. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 13 gennaio 2021)Al-ladella corsa automobilistica. Il trentanovenne saudita ha chiuso con il tempo di 3 ore, 3 minuti e 57 secondi, grazie a una prestazione fantastica nei punti più difficili del percorso, che gli ha permesso di tenersi alle spalle il qatariota Nasser Al-Attiyah e il francese Stephane Peterhansel, che hanno chiuso rispettivamente con un ritardo di 2.04 e 2.53. Peterhansel rimande al comando della classifica con un vantaggio di 17 minuti e un secondo su Al-Attiyah. Terzo Carlos Sainz Cenamor. SportFace.

