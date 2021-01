Crotone | Djidji | «Contento di essere tornato ma mi mancano tante cose»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Koffi, difensore del, ha parlato della sua stagione e del suo ritorno in campo dopo i tanti problemi. Le sue parole Koffi, difensore del, ha parlato della sua stagione ai canali ufficiali del club. RITORNO IN CAMPO – «Erano tanti mesi che non giocavo una gara intera e sono. Ho provato a dimostrare qualcosa ma mi manca ancora il ritmo partita e solo continuando così anche in allenamento potrò far vedere di più». BENEVENTO – «Noi abbiamo qualità, siamo una bella squadra e dobbiamo continuare a lavorare così per fare una buona gara col Benevento. Dobbiamopiù attenti e concentrati nella fase difensiva». Leggi su Calcionews24.com