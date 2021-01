Crisi di Governo, Giuseppe Conte: "Responsabili? Non si può prendere un voto qua e là" (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Io ho sempre detto che ci vuole una maggioranza solida per portare avanti l’azione del Governo”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte parlando fuori palazzo Chigi e rispondendo ad una domanda sui cosiddetti “Responsabili”. - “Fino all’ultima ora io sono disponibile e lavorerò per la coesione”. “Già in questi giorni sto lavorando a un patto di fine legislatura. Confido che se c’è la volontà ci si possa ritrovare tutti intorno a un tavolo per lavorare con lealtà per ritrovare maggiore coesione tra le forze di maggioranza”. “Spero che non si arrivi a questo”, ha detto il premier Giuseppe Conte parlando fuori palazzo Chigi a chi gli chiede se si dimetterebbe senza il sostegno di Iv. - “Una Crisi non sarebbe compresa dal paese”. “Ho aggiornato il Capo dello Stato del ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Io ho sempre detto che ci vuole una maggioranza solida per portare avanti l’azione del”. Lo ha detto il premierparlando fuori palazzo Chigi e rispondendo ad una domanda sui cosiddetti “”. - “Fino all’ultima ora io sono disponibile e lavorerò per la coesione”. “Già in questi giorni sto lavorando a un patto di fine legislatura. Confido che se c’è la volontà ci si possa ritrovare tutti intorno a un tavolo per lavorare con lealtà per ritrovare maggiore coesione tra le forze di maggioranza”. “Spero che non si arrivi a questo”, ha detto il premierparlando fuori palazzo Chigi a chi gli chiede se si dimetterebbe senza il sostegno di Iv. - “Unanon sarebbe compresa dal paese”. “Ho aggiornato il Capo dello Stato del ...

