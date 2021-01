Covid, lockdown: ipotesi zona rossa per 100 giorni? Speranza smentisce (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Covid, ipotesi lockdown. Da un po’ di giorni circolano voci su una possibile zona rossa con durata di 100 giorni. Il ministro della Salute Roberto Speranza smentisce categoricamente Emergenza sanitaria Covid-19. In vista della scadenza dell’attuale Dpcm, fissata al prossimo 15 gennaio, da giorni circolano voci secondo cui il governo starebbe lavorando ad un nuovo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 13 gennaio 2021). Da un po’ dicircolano voci su una possibilecon durata di 100. Il ministro della Salute Robertocategoricamente Emergenza sanitaria-19. In vista della scadenza dell’attuale Dpcm, fissata al prossimo 15 gennaio, dacircolano voci secondo cui il governo starebbe lavorando ad un nuovo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

TgLa7 : #Covid: Cina, lockdown per 22 milioni di persone in Hebei. Stretta su citta' di Langfang, dista mezz'ora d'auto da Pechino - Agenzia_Ansa : #Covid, focolai in #Cina, 22 milioni di persone in lockdown. Misure restrittive per tre città nella provincia di He… - Agenzia_Ansa : #Covid, #Oms: 'Non ci sarà l'immunità di gregge quest'anno'. Il #virus rialza la testa in #Cina, un anno fa i prim… - Marco02839896 : RT @Libero_official: Disobbedienza civile: 30mila tra bar e ristoranti sfidano i divieti di #Conte. 'La pazienza è finita, il 15 gennaio ri… - melania_ccc : RT @Informa_Press: Anche l'Italia verso il #lockdown? Così vorrebbe #Speranza?? -