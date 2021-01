Coronavirus | Excellere | piattaforma interattiva che rilancia il settore eventi

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Labitalia) -e fiere sono tra i settori più colpiti dagli effetti della pandemia da Covid-19. La sospensione delle manifestazioni in presenza ha avuto come effetto il drastico calo del fatturato di tutte le aziende organizzatrici colpendo, a cascata, l'intera filiera ad esse collegate: location, catering, servizi, intrattenimento, allestimenti, gadget e altri ancora. Al posticipo obbligato degli appuntamenti, è seguita la creazione die fiere digitali sviluppati da alcune aziende del comparto. Gli effetti positivi evidenziati da questa digitalizzazione, hanno aperto nuovi orizzonti nella visione del futuro di questo specifico comparto economico, che vedrà l'evento digitale come nuovo fondamentale strumento da affiancare agliin presenza. In un momento quindi in cui i player stanno definendo le ...