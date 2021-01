Cecilia Capriotti furiosa dopo la crisi di nervi della Ruta | “I giochetti non mi piacciono ”

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)al Grande Fratello Vip 5 non ha preso affatto bene la nomination da parte di Maria Teresae ha rifiutato ogni chiarimento con lei portando la 60enne ad una vera e propriadi. Ladi Maria Teresa e le dure parole dial GF Vip 5 ha dimostrato di non saper accettare con nonchalance le nomination. L’attrice ascolana era stata nominata lunedì sera da Maria Teresae se l’è legata al dito andandosi a lamentare con tutti i gieffini del tradimento ricevuto da Mary T. Secondo la, infatti, Maria Teresa non avrebbe dovuto nominarla visto che le due vippone si erano anche scambiate alcune confidenze. Dal momento...