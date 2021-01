Cashback, occhi aperti contro truffe e frodi: attenzione anche alle App dei circuiti esterni. Smishing, cos’è e come difendersi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il Cashback è il programma varato dal Governo partito in via sperimentale il mese scorso che consente a chi aderisce di vedersi restituito il 10% di ogni pagamento effettuato con una carta abilitata. Conclusa la prima fase natalizia, una vera e propria prova sul campo non senza disservizi, nel 2021 il Cashback è entrato nel vivo: per due anni, in periodi di sei mesi ciascuno e con una serie di requisiti da rispettare (minimo 50 transazioni valide ad ogni semestre tra gli altri), gli italiani potranno ottenere indietro fino a un massimo di 150 euro per periodo. Cashback e truffe: un binomio pericoloso Purtroppo però, in concomitanza con il lancio del progetto, si sono moltiplicate le segnalazioni di utenti rimasti vittima di truffe o di raggiri nel tentativo di aderire al programma. Abbiamo cercato di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ilè il programma varato dal Governo partito in via sperimentale il mese scorso che consente a chi aderisce di vedersi restituito il 10% di ogni pagamento effettuato con una carta abilitata. Conclusa la prima fase natalizia, una vera e propria prova sul campo non senza disservizi, nel 2021 ilè entrato nel vivo: per due anni, in periodi di sei mesi ciascuno e con una serie di requisiti da rispettare (minimo 50 transazioni valide ad ogni semestre tra gli altri), gli italiani potranno ottenere indietro fino a un massimo di 150 euro per periodo.: un binomio pericoloso Purtroppo però, in concomitanza con il lancio del progetto, si sono moltiplicate le segnalazioni di utenti rimasti vittima dio di raggiri nel tentativo di aderire al programma. Abbiamo cercato di ...

