Bengalesi violano il coprifuoco e devastano le auto in sosta con un’accetta | arrestati

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Milano, 13 gen – Sono scattate le manette per due cittadinidi 27 e 23 anni che armati di accetta e un lungo coltello lunedì sera si erano divertiti a vandalizzare quattroe un motorino parcheggiati. Per loro l’accusa è di danneggiamento aggravato. Lo riporta MilanoToday. Iarmati di accettaleinI fatti si sono svolti lungo viale Corsica, all’altezza di via Negrolì. Sono le undici di sera, un orario in cui gli italiani sono già rincasati da un’ora in ottemperanza alla norma delprevista dal Dpcm. Restrizioni di cui due, invece, non si preoccupano minimamente: forse sono ubriachi, forse si annoiano, fatto sta che brandendo accetta e coltellaccio iniziano a prendersela con le ...