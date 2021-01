Ascolti | “vince” la Coppa Italia ma exploit di Stefano De Martino

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ottimiper la sesta edizione di “Stasera Tutto è possibile” Glidi martedì 12 gennaio 2021 evidenziano, ancora una volta, come il calcio abbia la meglio. Ottimi dati per la partita ditra Milan e Torino. Leggi anche:De, torna in prima serata su Rai2 oggi ‘Stasera tutto è possibile’ Il match registra 4.152.000 spettatori pari al 16.2% di share. Il secondo programma più visto è quello diDe, “Stasera Tutto è possibile”. La sesta edizione dello show, in onda su Rai 2 e che ha avuto come ospite anche Elettra Lamborghini registra un ottimo 12.1% di share con 2.573.000 spettatori. Su Canale 5, il programma con Cesare Bocci, “Viaggio nella Grande Bellezza” registra 1.751.000 spettatori pari ...