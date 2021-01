Apex Legends potrebbe aggiungere la modalità Team Deathmatch molto presto (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La stagione 7 di Apex Legends potrebbe aver portato con sé alcune delle skin più uniche finora, ma potrebbe esserci qualcosa di molto più grande all'orizzonte. Secondo un importante leaker, il battle royale potrebbe presto includere una modalità Team Deathmatch, presumibilmente ambientata sulla sua mappa più amata. L'affermazione proviene dall'utente di Twitter Shrugtal, noto per aver rivelato i cosmetici Apex Legends prima del loro lancio. Questa volta, il leaker ha twittato la sua scoperta che indica una "modalità in stile TDM 3v3" nella mappa King's Canyon. Ovviamente, senza la conferma di Respawn, la notizia deve essere classificata come rumor. Tuttavia, il post ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La stagione 7 diaver portato con sé alcune delle skin più uniche finora, maesserci qualcosa dipiù grande all'orizzonte. Secondo un importante leaker, il battle royaleincludere una, presumibilmente ambientata sulla sua mappa più amata. L'affermazione proviene dall'utente di Twitter Shrugtal, noto per aver rivelato i cosmeticiprima del loro lancio. Questa volta, il leaker ha twittato la sua scoperta che indica una "in stile TDM 3v3" nella mappa King's Canyon. Ovviamente, senza la conferma di Respawn, la notizia deve essere classificata come rumor. Tuttavia, il post ...

