Alberto Genovese, Alba Parietti: “Nessun coinvolgimento con lui, basta allusioni offensive e non veritiere” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Riceviamo da Alba Parietti e pubblichiamo: Lo scrivente avvocato Gian Filippo Schiaffino, nell’interesse della signora Alba Antonella Parietti, comunica e ribadisce la totale estraneità della propria assistita alla vicenda che vede attualmente coinvolto il signor Alberto Genovese ed altri soggetti a lui legati, dalla stessa mai in alcun modo “frequentati”, e al contrario incontrati in un’unica circostanza, solo in luoghi pubblici e in compagnia di numerose altre persone (situazione per altro mai nascosta né rinnegata), circa un anno fa a Courmayeur, in ragione dell’amicizia che legava la signora Parietti alla madre dell’allora fidanzata di Genovese, Sarah Borruso, e mai più sentiti in alcuna altra occasione. Si richiede, pertanto, di evitare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Riceviamo dae pubblichiamo: Lo scrivente avvocato Gian Filippo Schiaffino, nell’interesse della signoraAntonella, comunica e ribadisce la totale estraneità della propria assistita alla vicenda che vede attualmente coinvolto il signored altri soggetti a lui legati, dalla stessa mai in alcun modo “frequentati”, e al contrario incontrati in un’unica circostanza, solo in luoghi pubblici e in compagnia di numerose altre persone (situazione per altro mai nascosta né rinnegata), circa un anno fa a Courmayeur, in ragione dell’amicizia che legava la signoraalla madre dell’allora fidanzata di, Sarah Borruso, e mai più sentiti in alcuna altra occasione. Si richiede, pertanto, di evitare ...

FQMagazineit : Alberto Genovese, Alba Parietti: “Nessun coinvolgimento con lui, basta allusioni offensive e non veritiere” - SimoNetOnTheNet : #AlbertoGenovese: «Ho preso i soldi dal comodino e glieli ho contati. Lei è tornata dal bagno nuda e mi ha detto 'e… - BandaPopolare : Un padrone infame che vuole farsi passare da incapace di intendere e volere è patetico oltre che vigliacco...quasi… - IrisSportello : Non è l'Arena condotto da Massimo Giletti su La7 processa le ragazze che hanno denunciato Alberto Genovese per stup… - Noemithestar : Alberto Genovese davanti ai Pm: 'Non l'ho pagata e mi ha denunciato' -