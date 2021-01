Uomini e Donne, Simone Bolognesi abbandona: “Ho combattuto, ho stretto i denti” (Di martedì 12 gennaio 2021) abbandona inaspettatamente Uomini e Donne Simone Bolognesi, protagonista di queste ultime settimane. Una decisione arrivata dopo tantissimi ripensamenti e che ha lasciato senza parole tutti i fan del programma. Il cavaliere del trono over si è sempre mostrato al centro dello studio per la sua schiettezza e per il suo carattere forte. Doti che hanno fin da subito conquistato e interessato tantissime dame che, nel corso dei mesi ha avuto la possibilità di conoscere. Dopo diversi mesi però, Simone Bolognesi ha preso una decisione importante e spiega sul suo profilo Instagram la verità sulla sua drastica decisione. Quali sono state le sue affermazioni? Uomini e Donne, Simone Bolognesi ... Leggi su giornal (Di martedì 12 gennaio 2021)inaspettatamente, protagonista di queste ultime settimane. Una decisione arrivata dopo tantissimi ripensamenti e che ha lasciato senza parole tutti i fan del programma. Il cavaliere del trono over si è sempre mostrato al centro dello studio per la sua schiettezza e per il suo carattere forte. Doti che hanno fin da subito conquistato e interessato tantissime dame che, nel corso dei mesi ha avuto la possibilità di conoscere. Dopo diversi mesi però,ha preso una decisione importante e spiega sul suo profilo Instagram la verità sulla sua drastica decisione. Quali sono state le sue affermazioni?...

