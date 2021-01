Uomini e Donne, oggi: Biagio ci ripensa. Sophie perdona Matteo, il cavaliere le fa una sorpresa (Di martedì 12 gennaio 2021) Cosa vedremo oggi a Uomini e Donne? Biagio vuole tornare a conoscere Sabina, Sophie Codegoni ha deciso di perdonare Matteo Va in onda oggi 12 gennaio 2021 una nuova puntata di Uomini e Donne, trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5. Al centro dello studio ci sono Sabina e Biagio. Il cavaliere manifesta la volontà di tornare a frequentare la dama, lei però non è d’accordo. Nelle scorse settimane lui l’aveva accusata di essere amica di un’altra dama, Maria. Gli attacchi di Biagio hanno deluso non poco la dama ed è per questo che non vuole riprendere la loro conoscenza. In studio interviene anche Gemma Galgani. Si passa poi ad Armando Incarnato, il ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 12 gennaio 2021) Cosa vedremovuole tornare a conoscere Sabina,Codegoni ha deciso direVa in onda12 gennaio 2021 una nuova puntata di, trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5. Al centro dello studio ci sono Sabina e. Ilmanifesta la volontà di tornare a frequentare la dama, lei però non è d’accordo. Nelle scorse settimane lui l’aveva accusata di essere amica di un’altra dama, Maria. Gli attacchi dihanno deluso non poco la dama ed è per questo che non vuole riprendere la loro conoscenza. In studio interviene anche Gemma Galgani. Si passa poi ad Armando Incarnato, il ...

