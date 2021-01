Uomini e Donne 2021: Beatrice lascia lo studio (Di martedì 12 gennaio 2021) La scelta del Tronista Daniele è agli sgoccioli ma le idee non sono certe. Beatrice Buonocore è la corteggiatrice più amata dal pubblico e Daniele è sempre più in crisi. Dopo l’esterna con l’altra corteggiatrice Chiara con cui Daniele è stato molto complice Beatrice ha sbottato lasciando lo studio in fretta e furia. Oggi 11 Gennaio nel programma pomeridiano di Uomini e Donne 2021 questa reazione è stata inaspettata ma che si può comprendere. Uomini e Donne 2021: Cosa è successo in puntata? Nella puntata di Uomini e Donne di ieri lunedì 11 gennaio 2021 gli strascichi della nuova esterna di Davide con Chiara hanno fatto inalberare la corteggiatrice da Forlì che ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 12 gennaio 2021) La scelta del Tronista Daniele è agli sgoccioli ma le idee non sono certe.Buonocore è la corteggiatrice più amata dal pubblico e Daniele è sempre più in crisi. Dopo l’esterna con l’altra corteggiatrice Chiara con cui Daniele è stato molto compliceha sbottatondo loin fretta e furia. Oggi 11 Gennaio nel programma pomeridiano diquesta reazione è stata inaspettata ma che si può comprendere.: Cosa è successo in puntata? Nella puntata didi ieri lunedì 11 gennaiogli strascichi della nuova esterna di Davide con Chiara hanno fatto inalberare la corteggiatrice da Forlì che ...

