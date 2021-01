Traffico Roma del 12-01-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 12 gennaio 2021) Luceverdetrovati dalla redazione incolonnamenti a causa di un incidente sul viadotto della Magliana all’altezza di via Isacco Newton in direzione dell’Euro sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata interna rallentamenti e code tra l’area di servizio Casilina e la via Appia sul tratto Urbano della A24-teramo Ci sono code a tratti tra lo svincolo di Togliatti sino al bivio per la tangenziale est in direzione centro se si procede a rilento sulla tangenziale est da via Prenestina via Nola andando in direzione di San Giovanni altre code all’altezza di via Salaria in direzione di via del Foro Italicosempre più intenso lungo le vie consolari in direzione del centro città per quanto riguarda il trasporto pubblico inpoi sempre più intenso non volevi e consolare in direzione del centro ...