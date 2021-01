Sindaco nota afflusso anomalo di persone in paese e chiede intervento dei Carabinieri (Di martedì 12 gennaio 2021) L'Aquila - "Sull'altopiano delle Rocche, dove ci sono molte seconde case in particolare di proprietà di famiglie che abitano a Roma e nel Lazio, negli ultimi tre giorni si è notato un flusso di presenze anomale viste le norme restrittive anti covid. Ci sono tante persone venute da fuori. Non sono contrario al riavvio dell'attività turistica ma tutto deve essere fatto in sicurezza e nel rispetto delle regole, soprattutto per i nostri anziani. Non vorrei si sviluppasse un focolaio, per questo ho chiesto ai Carabinieri di rafforzare i controlli". A parlare è il Sindaco di Rocca di Cambio (L'Aquila), Gennaro Di Stefano, che è anche direttore della stazione sciistica di Campo Felice, situata proprio nel comune più alto dell'Appennino con i suoi 1.434 metri. In questa situazione Di Stefano interviene nella sua doppia veste, ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 12 gennaio 2021) L'Aquila - "Sull'altopiano delle Rocche, dove ci sono molte seconde case in particolare di proprietà di famiglie che abitano a Roma e nel Lazio, negli ultimi tre giorni si èto un flusso di presenze anomale viste le norme restrittive anti covid. Ci sono tantevenute da fuori. Non sono contrario al riavvio dell'attività turistica ma tutto deve essere fatto in sicurezza e nel rispetto delle regole, soprattutto per i nostri anziani. Non vorrei si sviluppasse un focolaio, per questo ho chiesto aidi rafforzare i controlli". A parlare è ildi Rocca di Cambio (L'Aquila), Gennaro Di Stefano, che è anche direttore della stazione sciistica di Campo Felice, situata proprio nel comune più alto dell'Appennino con i suoi 1.434 metri. In questa situazione Di Stefano interviene nella sua doppia veste, ...

Ultime Notizie dalla rete : Sindaco nota Un dirigente scolastico può anche essere vice sindaco o assessore? Orizzonte Scuola Sestri: raccolta rifiuti, Ghio scrive a Città metropolitana

La Sindaca di Sestri Levante ha scritto nei giorni scorsi una lettera a Città metropolitana in relazione alle valutazioni che Città metropolitana sta portando avanti circa le modalità organizzative pe ...

Sulla “paternità” del finanziamento da un milione di euro a Chiaramonte

E' notizia di ieri: un finanziamento da un milione di euro è stato concetto a Chiaramonte Gulfi per il rifacimento del centro storico, in particolare per Corso Umberto e via Marconi. La notizia è stat ...

