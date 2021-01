Rientro scuole superiori, nuovo Dpcm: spunta ipotesi 1° febbraio (Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ in arrivo il nuovo Dpcm, la stesura è prevista entro il prossimo 15 gennaio. Tema bollente è senz’altro la ripresa delle attività didattiche in presenza delle scuole secondarie di secondo grado. Durante un intervento al Tg3, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha affermato: “Sta arrivando un’impennata dei contagi. Non sarà facile, dobbiamo fare ancora dei sacrifici”. Poche ore prima la ministra dell’istruzione, Lucia Azzolina, in un’intervista al Corriere della Sera esprimeva tutto il suo rammarico per il mancato Rientro in classe delle scuole secondarie di secondo grado. Potrebbero tornare in classe a partire dal 1° febbraio 2021, questa ipotesi è stata anticipata da Sky Tg24. Il tg di Sky riferisce che il governo stia ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ in arrivo il, la stesura è prevista entro il prossimo 15 gennaio. Tema bollente è senz’altro la ripresa delle attività didattiche in presenza dellesecondarie di secondo grado. Durante un intervento al Tg3, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha affermato: “Sta arrivando un’impennata dei contagi. Non sarà facile, dobbiamo fare ancora dei sacrifici”. Poche ore prima la ministra dell’istruzione, Lucia Azzolina, in un’intervista al Corriere della Sera esprimeva tutto il suo rammarico per il mancatoin classe dellesecondarie di secondo grado. Potrebbero tornare in classe a partire dal 1°2021, questaè stata anticipata da Sky Tg24. Il tg di Sky riferisce che il governo stia ...

