Repubblica: l’ultimo capriccio di De Laurentiis è voler rimandare la finale di Supercoppa (Di martedì 12 gennaio 2021) Repubblica parla dell’ultimo capriccio di De Laurentiis, quello di non voler giocare la finale di Supercoppa in programma per il 20 gennaio contro la Juve. Sarebbe ovviamente l’ennesimo capitolo di una querelle che va avanti da mesi tra le due formazioni che hanno già in sospeso una gara non giocata. L’idea del presidente del Napoli sarebbe quella di posticipare la gara a maggio, verso la fine del campionato. La richiesta, secondo quanto riporta Repubblica, sarebbe arrivata da De Laurentiis nel pieno di una riunione della Lega Serie A e avrebbe lasciato di stucco tutto, considerando le difficoltà già presenti nel reinserire in calendario la gara di campionato tra Juve e Napoli. Difficile capire quali siano le motivazioni Nei ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 12 gennaio 2021)parla deldi De, quello di nongiocare ladiin programma per il 20 gennaio contro la Juve. Sarebbe ovviamente l’ennesimo capitolo di una querelle che va avanti da mesi tra le due formazioni che hanno già in sospeso una gara non giocata. L’idea del presidente del Napoli sarebbe quella di posticipare la gara a maggio, verso la fine del campionato. La richiesta, secondo quanto riporta, sarebbe arrivata da Denel pieno di una riunione della Lega Serie A e avrebbe lasciato di stucco tutto, considerando le difficoltà già presenti nel reinserire in calendario la gara di campionato tra Juve e Napoli. Difficile capire quali siano le motivazioni Nei ...

Crocket81893187 : RT @napolista: Repubblica: l’ultimo capriccio di #DeLaurentiis è voler rimandare la finale di #Supercoppa Il presidente del Napoli ne ha p… - napolista : Repubblica: l’ultimo capriccio di #DeLaurentiis è voler rimandare la finale di #Supercoppa Il presidente del Napol… - StefaniaNonno : RT @Salvo_Palazzolo: I resti di due cadaveri legati a un masso di cemento trovati in fondo alla diga Garcia. L’ultimo mistero di #Palermo @… - ontoxy : RT @Salvo_Palazzolo: I resti di due cadaveri legati a un masso di cemento trovati in fondo alla diga Garcia. L’ultimo mistero di #Palermo @… - marcofab73 : @repubblica Ma quale crisi, sono i soliti capricci di un politico fallito che non conta più un cazzo e si vuole sen… -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica l’ultimo Furlan: “Sbagliato licenziare chi non si vaccina, ma ora serve una legge per imporre l’obbligo” La Repubblica