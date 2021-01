Pisa, è andato bene l’intervento di Masucci. Tre settimane di stop per Masetti, la nota (Di martedì 12 gennaio 2021) Il Pisa Sporting Club in riferimento agli infortuni occorsi ai calciatori Gaetano Masucci e Lorenzo Masetti comunica quanto segue: Il calciatore Gaetano Masucci è stato sottoposto nella giornata di lunedì ad intervento chirurgico in artroscopia al ginocchio destro per trattamento lesione meniscale e rinforzo legamentoso in trauma distrattivo del legamento crociato anteriore. l’intervento, eseguito dall’equipe del dottor Alberto Guardoli, è clinamente riuscito e non ha presentato alcuna complicanza intra-operatoria. Masucci ha già iniziato il percorso di recupero fisioterapico e la previsione di ritorno alla piena attività agonistica è prevista in circa 12-14 settimane. Il calciatore Lorenzo Masetti ha riportato un trauma distorsivo di secondo grado ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 12 gennaio 2021) IlSporting Club in riferimento agli infortuni occorsi ai calciatori Gaetanoe Lorenzocomunica quanto segue: Il calciatore Gaetanoè stato sottoposto nella giornata di lunedì ad intervento chirurgico in artroscopia al ginocchio destro per trattamento lesione meniscale e rinforzo legamentoso in trauma distrattivo del legamento crociato anteriore., eseguito dall’equipe del dottor Alberto Guardoli, è clinamente riuscito e non ha presentato alcuna complicanza intra-operatoria.ha già iniziato il percorso di recupero fisioterapico e la previsione di ritorno alla piena attività agonistica è prevista in circa 12-14. Il calciatore Lorenzoha riportato un trauma distorsivo di secondo grado ...

yoliebes : Una volta ero andato a Pisa e mi sono perso la torre Eiffel #LEredita - 08_kitsune : RT @DRIPPIN_ITALIA: [??] 110121 #DONGYUN ha parlato del viaggio che ha fatto in Italia qualche anno fa! Dongyun ha detto di aver visitato… - riklael : RT @DRIPPIN_ITALIA: [??] 110121 #DONGYUN ha parlato del viaggio che ha fatto in Italia qualche anno fa! Dongyun ha detto di aver visitato… - DRIPPIN_ITALIA : [??] 110121 #DONGYUN ha parlato del viaggio che ha fatto in Italia qualche anno fa! Dongyun ha detto di aver visit… - gvllespie : (ex) crush è andato a Pisa con 10 amici ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Pisa andato Pisa, è andato bene l’intervento di Masucci. Tre settimane di stop per Masetti, la nota alfredopedulla.com Iter Mentis e la visita ... on line alle chiese di Pisa

Alla scoperta delle chiese ‘insolite’ di Pisa con lo staff dell’associazione culturale fucecchiese Iter Mentis, pronta a offrire spunti differenti per vivere le eccellenze del territorio e non solo an ...

Pisa e Arena: la trattativa alla fase finale. Non c'è solo Knaster

La società di Londra che si occupa di show business studia i progetti. Le possibili sinergie in un mosaico che ancora deve svelarsi completamente ...

Alla scoperta delle chiese ‘insolite’ di Pisa con lo staff dell’associazione culturale fucecchiese Iter Mentis, pronta a offrire spunti differenti per vivere le eccellenze del territorio e non solo an ...La società di Londra che si occupa di show business studia i progetti. Le possibili sinergie in un mosaico che ancora deve svelarsi completamente ...