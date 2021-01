Parenzo | bloccheranno anche te? Crosetto lo smaschera | com' è andata davvero con Faccetta nera | la ridicola difesa di David

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 gennaio 2021) "te,?". Guidointerviene sul caso di Elena Donazzan, l'assessore Fdi del Veneto sospesa da tutti i social per aver cantato, canzone d'epoca fascista, in collegamento con la Zanzara su Radio 24. Erano stati proprio i conduttori Giuseppe Cruciani ea "istigarla". "Sapeva le parole della strofa iniziale ma non proseguire - ha scritto su Twitter-. Lo ha fattoche le conosceva.te,?". La risposta dilascia perplessi: "Ho irriso chi cantava, facendo alla fine della ...