Nicole Kidman parla di The Northman: "Ethan Hawke interpreta il mio re ed è un attore grandioso" (Di martedì 12 gennaio 2021) Nicole Kidman ha parlato del film The Northam, suo co-protagonista in The Northman, lodandolo come attore e come persona. Nicole Kidman ha recitato nel film The Northman accanto a Ethan Hawke e la star australiana ha ora svelato che lavorare al nuovo progetto diretto da Robert Eggers le ha fatto apprezzare il suo collega. L'attrice ha inoltre confermato che i due hanno interpretato la parte di due sovrani e il motivo per cui era spaventata prima di arrivare sul set. Durante il podcast condotto da Marc Maron, Nicole Kidman ha raccontato: "Ho lavorato da poco con Ethan Hawke. Ha interpretato il mio re e ora sono pazza di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 12 gennaio 2021)hato del film The Northam, suo co-protagonista in The, lodandolo comee come persona.ha recitato nel film Theaccanto ae la star australiana ha ora svelato che lavorare al nuovo progetto diretto da Robert Eggers le ha fatto apprezzare il suo collega. L'attrice ha inoltre confermato che i due hannoto la parte di due sovrani e il motivo per cui era spaventata prima di arrivare sul set. Durante il podcast condotto da Marc Maron,ha raccontato: "Ho lavorato da poco con. Hato il mio re e ora sono pazza di ...

gxxvc : Dream a little dream cantata da Nicole Kidman come sigla di the undoing mi ha fatto venire una voglia matta di riguardare Moulin Rouge - VanessaAresu : @p333dr0 Può darsi.... secondo me l’assassina è lei, Nicole Kidman che ha incastrato il marito perché la ha tradita… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Nicole Kidman parla di The Northman: 'Ethan Hawke interpreta il mio re ed è un attore grandioso'… - AnnaxLGxTS : RT @SkyItalia: Nicole Kidman, Hugh Grant, Donald Sutherland e Matlida De Angelis nella serie dei record che ha stupito l’Europa. #TheUndoin… - _f_e_d_e_ : Vorrei i capelli di Nicole Kidman -