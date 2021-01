Nel bicentenario della morte | l' Elba celebra l' esilio di Napoleone

Leggi su agi

(Di martedì 12 gennaio 2021) AGI – L'Isola d', la più grande isola dell'arcipelago toscano nel 2021 è in festa. Da mesi si lavora infatti alla ricorrenza dei 200 anni dalladiBonaparte per la quale lavora una fitta rete di città e associazioni non solo italiane. Il generale francese ebbe sull'isola un breve: in tutto dieci mesi fra il 1814 e il 1815, ma molto significativi. Covid permettendo, quest'anno l'si prepara così are un programma di eventi con importanti associazioni internazionali, fra le quali la Federazione europea delle Città Napoleoniche. Tanti i luoghi, le storie e le leggende, in molti casi poco noti, che raccontano la vita dell'Imperatore nell'Isola. “dormiva pochissimo – racconta Niccolò Censi, coordinatore...