Milan-Torino: espulso Donnarumma! Con il risultato ancora sullo zero a zero alla mezz'ora del secondo tempo l'arbitro Valeri manda il portiere del Milan negli spogliatoi per proteste. espulso Gigio Donnarumma. Al 75esimo minuto della partita con il Torino il portierone del Milan, oggi in panchina a sostenere i compagni, viene allontanato dal direttore di gara Paolo Valeri in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

