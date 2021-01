Miguel Herran, l’attore de ‘La Casa di Carta’ è in quarantena: “Non voglio parlare, né mangiare” (Di martedì 12 gennaio 2021) l’attore de La Casa di Carta Miguel Herran spaventa tutti mentre è in quarantena: “Non voglio parlare, né mangiare”. Cosa sta succedendo. Miguel Herran. Fonte: InstagramMiguel Herran, uno dei protagonisti dell’amatissima serie Netflix La Casa di Carta, si è mostrato sui social in preda al panico dopo aver scoperto di essere entrato in contatto con un caso di Covid. “Non voglio parlare, né mangiare” ha dichiarato quasi in lacrime. Ma cosa sta succedendo esattamente all’attore? Scopriamolo subito. La Casa di Carta La Casa di Carta (La ... Leggi su altranotizia (Di martedì 12 gennaio 2021)de Ladi Cartaspaventa tutti mentre è in: “Non, né”. Cosa sta succedendo.. Fonte: Instagram, uno dei protagonisti dell’amatissima serie Netflix Ladi Carta, si è mostrato sui social in preda al panico dopo aver scoperto di essere entrato in contatto con un caso di Covid. “Non, né” ha dichiarato quasi in lacrime. Ma cosa sta succedendo esattamente al? Scopriamolo subito. Ladi Carta Ladi Carta (La ...

