Leao e altri sei giocatori salteranno la prossima giornata (Di martedì 12 gennaio 2021) Niente Milan-Juventus per Rafael Leao. L'attaccante, come previsto, è stato fermato per una giornata dal giudice sportivo dopo aver incassato la quinta ammonizione nel match con il Torino. LEGGI ANCHE ... Leggi su gazzetta (Di martedì 12 gennaio 2021) Niente Milan-Juventus per Rafael. L'attaccante, come previsto, è stato fermato per unadal giudice sportivo dopo aver incassato la quinta ammonizione nel match con il Torino. LEGGI ANCHE ...

Carlo Nesti: "Juve: basta con l'area avversaria vuota!"

Nel Milan, quando manca Ibrahimovic, ci prova Leao. Nell’Inter, quando manca Lukaku ... decisivo Ramsey da potere ambire al ruolo di trequartista, negando un posto ad altri. Pirlo dovrà sicuramente ...

Giudice Sportivo, 7 squalificati: assenze pesanti per il Fantacalcio

In totale sono 8 i calciatori che salteranno la 18ª giornata: ai 7 appiedati dal Giudice va aggiunto anche Nandez ...

