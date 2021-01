L’allenatore di Gigi Hadid svela il suo programma di allenamento a prova di marine

Leggi su iodonna

(Di martedì 12 gennaio 2021)con i guantoni per Reebok guarda le foto Alta un metro e settantanove centimetri, fisico slanciato e super tonico. Per la 25enne, diventata mamma pochi mesi fa, essere in forma non è solo il risultato di un buon bagaglio genetico. La top model – almeno fino alla gravidanza – nonostante la giovane età si è sempre allenata duramente come si vede dalle rivelazioni del suo coach personale Rob Piela., la boxe e gli addominali Viso angelico, chioma lunga fluente, silhouette slanciata. ...