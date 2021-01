Inter, Conte: «Abbiamo provato Eriksen da play, mi aspetto grandi risposte» (Di martedì 12 gennaio 2021) Antonio Conte ha svelato un nuovo ruolo per Christian Eriksen. Le sue parole alla vigilia della agra di Coppa Italia contro la Fiorentina Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha parlato ai microfoni di RaiSport alla vigilia della agra di Coppa Italia contro la Fiorentina. Queste le sue parole raccolte da FcInterNews. COPPA ITALIA – «E’ un trofeo, sicuramente conta per tutti. Ora affrontiamo la Fiorentina che avrà la nostra stessa idea, è un’ottima squadra che in campionato non sta esprimendo i suoi reali valori. E’ un ostacolo arduo se vogliamo continuare il nostro cammino, poi penseremo al campionato dove incontreremo una delle squadre più forti». Eriksen – «Nella carriera di un giocatore ci sono momenti favorevoli e sfavorevoli, bisogna sempre avere carattere per uscire dalle ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 gennaio 2021) Antonioha svelato un nuovo ruolo per Christian. Le sue parole alla vigilia della agra di Coppa Italia contro la Fiorentina Il tecnico dell’Antonioha parlato ai microfoni di RaiSport alla vigilia della agra di Coppa Italia contro la Fiorentina. Queste le sue parole raccolte da FcNews. COPPA ITALIA – «E’ un trofeo, sicuramente conta per tutti. Ora affrontiamo la Fiorentina che avrà la nostra stessa idea, è un’ottima squadra che in campionato non sta esprimendo i suoi reali valori. E’ un ostacolo arduo se vogliamo continuare il nostro cammino, poi penseremo al campionato dove incontreremo una delle squadre più forti».– «Nella carriera di un giocatore ci sono momenti favorevoli e sfavorevoli, bisogna sempre avere carattere per uscire dalle ...

