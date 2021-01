Horizon Zero Dawn ha una modalità multiplayer per la serie TV Lupin di Netflix (Di martedì 12 gennaio 2021) Lupin è una delle nuove serie TV targate Netflix disponibile per la visione e a quanto pare contiene un particolare easter egg, se così vogliamo chiamarlo, che riguarda il titolo di Guerrilla Games, Horizon Zero Dawn. Scovato da un utente Reddit e condiviso sulla piattaforma, il breve video mostra Aloy alle prese con un nemico. A quanto pare però nella serie TV questo piccolo cameo diventa una modalità multiplayer. Il protagonista infatti, Omar Sy, sembra stia giocando con il figlio, quando quest'ultimo esclama: "Boom! Headshot! Sei scarso!". Ovviamente Horizon Zero Dawn non ha niente a che vedere con il multiplayer, dato che si tratta di un action RPG open world per ... Leggi su eurogamer (Di martedì 12 gennaio 2021)è una delle nuoveTV targatedisponibile per la visione e a quanto pare contiene un particolare easter egg, se così vogliamo chiamarlo, che riguarda il titolo di Guerrilla Games,. Scovato da un utente Reddit e condiviso sulla piattaforma, il breve video mostra Aloy alle prese con un nemico. A quanto pare però nellaTV questo piccolo cameo diventa una. Il protagonista infatti, Omar Sy, sembra stia giocando con il figlio, quando quest'ultimo esclama: "Boom! Headshot! Sei scarso!". Ovviamentenon ha niente a che vedere con il, dato che si tratta di un action RPG open world per ...

salhofolinas : segnalo ai miei mutuals horizon zero dawn su psn a 10€ compratevelo - Multiplayerit : Lupin di Netflix: Horizon Zero Dawn si gioca in multiplayer in una scena del film - SickDystopia : @postitverdescur a cura, descola um horizon zero dawn ai - MirkoStaroccia : Controlla le trasmissioni dalla mia PlayStation 4! #PS4live (Horizon Zero Dawn™) live at - HaranAguero : No necesito el Horizon Zero Dawn. -

Ultime Notizie dalla rete : Horizon Zero Lupin di Netflix: Horizon Zero Dawn si gioca in multiplayer in una scena della serie Multiplayer.it Horizon Zero Dawn è un gioco multiplayer? Secondo il Lupin di Netflix, sì!

Una bizzarra sequenza presente nella serie Netflix dedicata al leggendario ladro ha attirato l'attenzione degli appassionati.

Lupin di Netflix: Horizon Zero Dawn si gioca in multiplayer in una scena del film

All'interno di una delle scene del recente film di Netflix Lupin è possibile osservare il protagonista giocare a Horizon Zero Dawn in multiplayer col figlio.. Nonostante le futili polemiche che ...

Una bizzarra sequenza presente nella serie Netflix dedicata al leggendario ladro ha attirato l'attenzione degli appassionati.All'interno di una delle scene del recente film di Netflix Lupin è possibile osservare il protagonista giocare a Horizon Zero Dawn in multiplayer col figlio.. Nonostante le futili polemiche che ...