“Grazie | Muccioli” Il padre di un tossico scrive a Travaglio | “A San Patrignano mio figlio è risorto “

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 12 gennaio 2021) Nella polemica sul documentario di Netflix, “Sanpa”, che dein modo sommario e inverosimile l’esperienza di Vincenzocon migliaia didipendenti italiani, entra anche il “Fatto Quotidiano” di Marco, che sceglie di pubblicare in tutta evidenza la lettera di undi un drogato. Una missiva che spiega meglio di tutto perché un processo “postumo” ae ai suoi metodi, oltre che inopportuno, è anche ingiusto e poco attendibile. Il contesto, come aveva sottolineato anche Enrico Mentana in un suo intervento sui social, è fondamentale per capire cosa fosse davvero Sanper chi, negli anni Ottanta, era rimasto intrappolato nel tunnel della droga. La lettera di un: “A Sanla ...