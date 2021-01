Giulia Valentina | ecco perché l’influencer è portavoce di un messaggio femminista

Leggi su 361magazine

(Di martedì 12 gennaio 2021) Scritto da Camilla Catalano Descritta come una bomba sexy,si è scagliata contro i media “Non capiscoogni settimana vengo citata in articoli in cui vengo descritta come icona sexy, paladina della seduzione”, così inizia lo sfogo di. Nelle sue parole e in quello che dichiara c’è un forteedi suoi follower (più di 800 mila su Instagram) riescono sempre a sostenerla nelle sue piccole battaglie, appoggiandola, questa volta, in una denuncia per un disagio sociale ormai molto in voga nel web: il clickbait (l’acchiappaclic). Ciò che accade a lei non è altro che un episodio virale di quello che persone, che non si trovano sotto i riflettori, possono vivere quotidianamente. È bello piacersi ...