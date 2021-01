GF Vip 5, Giulia Salemi in lacrime: le parole di Pierpaolo Pretelli (Di martedì 12 gennaio 2021) L’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5 ha messo a dura prova Giulia Salemi, che durante la notte non ha più retto alla tensione ed è scoppiata in lacrime. Pierpaolo Pretelli non stava certo meglio di lei, visto che le parole della sua famiglia – nonché l’intervista al fratello Giulio che Alfonso Signorini gli ha letto in diretta – lo hanno molto destabilizzato. Prima di entrare nella Casa di Cinecittà, aveva chiesto loro di non intromettersi, mentre suo fratello rilascia interviste e assieme a sua madre lascia capire che Giulia non gli piace affatto, mentre avevano una simpatia per Elisabetta Gregoraci. “Il fatto che tu non ti fai condizionare da tutti i messaggi ricevuti” ha rivelato Giulia, visibilmente emozionata, “e che scegli la tua strada ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 12 gennaio 2021) L’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5 ha messo a dura prova, che durante la notte non ha più retto alla tensione ed è scoppiata innon stava certo meglio di lei, visto che ledella sua famiglia – nonché l’intervista al fratello Giulio che Alfonso Signorini gli ha letto in diretta – lo hanno molto destabilizzato. Prima di entrare nella Casa di Cinecittà, aveva chiesto loro di non intromettersi, mentre suo fratello rilascia interviste e assieme a sua madre lascia capire chenon gli piace affatto, mentre avevano una simpatia per Elisabetta Gregoraci. “Il fatto che tu non ti fai condizionare da tutti i messaggi ricevuti” ha rivelato, visibilmente emozionata, “e che scegli la tua strada ...

Se all’interno della casa del GF Vip Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno scoperto di stare molto bene insieme, sono in pochi coloro che fuori dalla Casa credono nell’autenticità del loro rapporto ...

