Francesca Chillemi, chi è il compagno vip. E la splendida figlia Rania (Di martedì 12 gennaio 2021) Stefano Rosso, oltre ad essere il compagno della bellissima e solare attrice siciliana Francesca Chillemi, è un brand manager e imprenditore italiano, con interessi diversificati e dispiegati in più ambiti. Nato a Marostica, Vicenza, l'1 giugno del 1979, sotto il segno dei Gemelli, è il figlio del già noto Renzo Rosso, fondatore del brand di moda Diesel. Fin da giovane Stefano ha intrapreso un percorso formativo e professionale volto a seguire e, perché no, incrementare, l'operato del padre. Dopo gli studi liceali svolti in Italia, Stefano Rosso è volato oltreoceano facendo tappa sulla East Coast statunitense per frequentare il Fashion Institute of Technology di New York. Una volta costituito il suo background culturale e gestionale, poi, si è cimentato in una gavetta con alcuni brand lontani da quello di proprietà ...

