Detto Fatto, ombre sul futuro dello show: parla Bianca Guaccero (Di martedì 12 gennaio 2021) La conduttrice pugliese tira le somme del 2020 e si appresta ad affrontare il 2021: il sogno si chiama Festival, su Detto Fatto aleggiano parecchie incognite L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 12 gennaio 2021) La conduttrice pugliese tira le somme del 2020 e si appresta ad affrontare il 2021: il sogno si chiama Festival, sualeggiano parecchie incognite L'articolo proviene da Gossip e Tv.

La7tv : #lariachetira @MassimGiannini (Direttore de La Stampa): 'Sulla sanità siamo passati dai 9 miliardi iniziali a molti… - raffaellapaita : Il 7 gennaio è di fatto arrivato e ancora non è chiaro quando e come si rientrerà a #scuola. Avevamo messo in guard… - borghi_claudio : @PonytaEle @CocchiMonica @luca_genicco Infatti ho detto che non vedo evidenze decisive del fatto che le restrizioni… - kozatokun_cos : RT @AfFena99: #congiuntifuoriregione ragazzi, volevo rendervi partecipi del fatto che sono riuscita a partire e che non mi hanno detto null… - Raffaele8903 : @antonio69772754 @MarvinVettori Si lo so bene purtroppo, ha fatto delle storie dove rispondeva ad un fan che gli av… -