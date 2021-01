Crisi di governo all’orizzonte, il Recovery non ricompatta la maggioranza (Di martedì 12 gennaio 2021) Vota il Recovery e poi stacca, così Matteo Renzi dopo la nuova bozza di 170 pagine Conte Renzi (Facebook)Non servono a nulla le 170 pagine del Recovery, la Crisi è ormai dietro l’angolo. E forse già da stasera potrebbero essere ritirate le ministre di Iv. Il governo ci ha provato in ogni modo, ma da Iv non ne vogliono sapere nulla. Giuseppe Conte deve salire al colle e rassegnare le sue dimissioni. Sono stati più che raddoppiati i fondi sulla sanità, la formazione della cabina di regia non è ancora stata sviscerata ma a nulla serve tutto questo. Per Matteo Renzi questo governo è finito, e lo si capisce anche dalle tante proposte rifiutate. LEGGI ANCHE >>> Lo strano destino dei Presidenti del Consiglio, anche Conte è povero LEGGI ANCHE >>> Renzi a tutto campo, il ... Leggi su chenews (Di martedì 12 gennaio 2021) Vota ile poi stacca, così Matteo Renzi dopo la nuova bozza di 170 pagine Conte Renzi (Facebook)Non servono a nulla le 170 pagine del, laè ormai dietro l’angolo. E forse già da stasera potrebbero essere ritirate le ministre di Iv. Ilci ha provato in ogni modo, ma da Iv non ne vogliono sapere nulla. Giuseppe Conte deve salire al colle e rassegnare le sue dimissioni. Sono stati più che raddoppiati i fondi sulla sanità, la formazione della cabina di regia non è ancora stata sviscerata ma a nulla serve tutto questo. Per Matteo Renzi questoè finito, e lo si capisce anche dalle tante proposte rifiutate. LEGGI ANCHE >>> Lo strano destino dei Presidenti del Consiglio, anche Conte è povero LEGGI ANCHE >>> Renzi a tutto campo, il ...

Piu_Europa : Questo governo è negativo per il paese. E una crisi gattopardesca che porti al Conte Ter sarebbe incomprensibile.… - La7tv : #ottoemezzo Pier Luigi Bersani: 'Renzi sta dicendo a Conte 'non voglio farti cadere, voglio farti muovere', la stes… - fattoquotidiano : Governo, Bersani su La7: “Renzi punta alla crisi per acquisire centralità. Con Conte sta usando la stessa retorica… - NatalinaSeveri : RT @panorama_it: Il Governo ad un passo dalla crisi. Nel CdM in programma alle 21.30 di stasera le ministre di Italia Viva potrebbero dimet… - publish70628725 : Governo, Zingaretti: “Provocare una crisi è un grosso errore politico”. Alle 21.30 il cdm per dare l’ok al Recovery… -